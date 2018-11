PSG sender Liverpool på randen af CL-knockout

PSG vandt 2-1 hjemme over Liverpool, som er under pres, da Napoli samtidig vandt 3-1 over Røde Stjerne.

Der er lagt op til et drama i sidste spillerunde af gruppespillet i Champions League, når italienske Napoli gæster Liverpool 11. december.

Efter onsdagens kampe i gruppe C har det engelske storhold kniven for struben, da holdet ligger på tredjepladsen efter fem ud af seks spillerunder.

Liverpool bragte sig selv i den vanskelige position ved fortjent at tabe 1-2 ude til Paris Saint-Germain, mens Napoli samtidig ordnede Røde Stjerne med 3-1 på hjemmebane.

Napoli topper gruppen med ni point, PSG har otte, Liverpool seks, mens Røde Stjerne har udspillet sin rolle i forhold til avancement.

Liverpool er tvunget til at vinde hjemme over Napoli for at kunne gå videre.

For at ende over Napoli skal Liverpool samtidig også være bedre end italienerne indbyrdes. Da holdene mødtes i Napoli, vandt hjemmeholdet 1-0.

I store dele af kampen i Paris pegede det i retning af et Liverpool-nederlag, og det kunne være endt værre for englænderne, hvis det ikke var for målmand Alisson.

Den brasilianske målmand kunne dog ikke redde Liverpool i det 13. minut, da PSG scorede første gang.

Cirka 11 meter fra mållinjen afsluttede spanieren Juan Bernat intelligent mellem benene på Joe Gomez, så Alisson ikke kunne nå at dykke ned til sin egen højre side for at redde bolden.

Liverpool kom længere frem på banen efter den svage indledning på kampen, men rigtig farligt blev det ikke.

Det gjorde det til gengæld, da trioen med Neymar, Kylian Mbappé og Edinson Cavani strøg af sted i et kontraangreb efter 36 minutter.

Neymar sendte lynhurtige Mbappé i dybden, franskmanden slog bolden ind til Cavani, hvis afslutning blev reddet, og så fuldendte Neymar angrebet ved at sparke returbolden i mål.

Liverpool fik en livline i slutningen af første halvleg, da klubben blev tildelt et straffespark. Dommer Szymon Marciniak vinkede i første omgang afværgende, men ændrede siden holdning og pegede på pletten.

James Milner scorede sikkert og genetablerede spændingen inden de sidste 45 minutter.

Det var tættere på 3-1 end 2-2, men Alisson var vaks i Liverpools mål. Til gengæld præsterede holdets normalt så stærke offensiv ikke på sit vanlige niveau, der ellers ville få mange forsvarsspillere til at ryste i bukserne.

I Napoli vandt hjemmeholdet problemfrit over Røde Stjerne.

Først headede Marek Hamsík hjemmeholdet foran efter elendig opdækning på et hjørnespark i det 11. minut, og lidt over 20 minutter senere scorede Dries Mertens på et kontraangreb.

Belgieren lukkede kampen seks minutter inde i anden halvleg, da han atter scorede efter direkte Napoli-spil. El Fardou Ben reducerede for de serbiske gæster.