_Af Kenneth Beyer_

Den danske landsholdsstjerne er i gang med en perfekt uge.

I fredags forlængede han sin kontrakt med RB Leipzig med yderligere et år, så han først har udløb i sommeren 2022, i lørdags var han så med til at vinde ude over Schalke 04, og her til aften har han fortalt, at han skal være far.

`{"type":"tweet","data":{"id":"1107737310249009152"}}`

Yussuf Poulsen kom til Leipzig i 2013 fra Lyngby BK samme sommer, som han blev handelsstudent på HHX i Lyngby.

Han bor i Leipzig sammen med sin kæreste gennem flere år, Maria Duus, som bliver moderen til barnet.

`{"type":"tweet","data":{"id":"935584214426189825"}}`

