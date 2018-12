Odense Bulldogs spillede lige op med det formstærke tophold Sønderjyske i et forrygende nytårsknald på isen.

Publikum jublede også højlydt i anden periode, da Mike Daugulis efter at have afsonet den første fynske udvisning i kampen skøjtede direkte ud fra straffeboksen og tacklede igennem med fuldt skrald mod Sønderjyskes Phil Marinaccio, der blev slynget op mod banden.

Hovedparten af de 1616 tilskuerne påskønnede med stort bifald offerviljen hos kaptajn Martin Larsen, da han kastede sig ned og blokerede et skud.

Bulldogs-krigeren Mike Daugulis brød igennem langs banden i venstre side og afsluttede med et skud, der strøg lige forbi mål.

Bulldogs, der i de to sidste kampe inden jul havde tabt 0-4 mod Esbjerg og 0-3 mod Rungsted, spillede en flot første periode med koncentration i defensiven og skarphed i offensiven.

Ishockey: Odense Bulldogs leverede et brag af en nytårskamp, da det fynske bundhold fik et point mod Sønderjyskes formstærke tophold, der vandt 2-1 efter overtid. Men det uafgjorte resultat efter ordinær tid giver et point til Odense Bulldogs.

Store redninger

Bulldogs forsvarede sig flot i anden periode med flere store redninger af Teemu Seppänen foran et fokuseret forsvar.

Midt i perioden sprang Sønderjyskes Rasmus Nielsen med fuld kraft ind i siden på Søren Nielsen, da Bulldogs-målscoreren havde afleveret pucken. Søren Nielsen blev liggende på isen, men Rasmus Nielsen slap billigt med kun at få to minutter i straffeboksen for svinestregen. Søren Nielsen kom op igen og spillede videre.

Sønderjyske pressede på i tredje periode, og med 12 minutter igen fik Rasmus Nielsen udlignet lige foran de omkring 300 Sønderjyske-fans, der svingede med de lyseblå tørklæder på den ene endetribune.

Bulldogs blev presset i bund i resten af perioden, men himmelhunden overlevede de sønderjyske knaldperler og fik fremtvunget overtid.

To minutter inde i overtiden, hvor man spiller tre mod tre, fik Christian Silfver scoret sejrsmålet i et kontrastød, hvor Sønderjyske var to mod en.

De to hold mødes igen i Vojens lørdag klokken 19.30.