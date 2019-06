Overskud på regnskabet: Bulldogs holder kursen mod genopretning

Bestyrelsen kunne glæde sig over et overskud på 300.000 kroner på generalforsamlingen. Direktør Allan Hoffmann ønsker i den kommende sæson at gå over til at blive konsulent på salgssiden og blev indvalgt i bestyrelsen.

Ishockey: Odense Bulldogs er åbenbart på rette økonomiske kurs og kunne på den ordinære generalforsamling præsentere et overskud på over 300.000 kroner. Dermed blev den tendens, som direktør Allan Hoffmann for nylig antydede, bekræftet officielt, og Bulldogs-selskabet kan således fortsætte den økonomiske genopretning, hvor målet er at fjerne gælden over de næste to-tre år. Bulldogs satte en skarp sparekurs i gang før sidste sæson, og på den sportslige side var det uden tvivl medvirkende til, at Bulldogs ikke kom med i slutspillet. Den mere restriktive kurs vil blive fortsat i den kommende sæson, hvor ledelsen dog forventer en vis sportslig fremgang. - Bestyrelsen igangsatte i fjor en nødvendig turn-around-proces blandt andet med væsentlige omkostningsreduktioner på de sportslige aktiviteter. Der blev sat tæring efter næring, og derfor er det med tilfredshed, at arbejdet ved omhyggelig styring og hårdt arbejde er lykkedes, og at det økonomiske resultat er realiseret med positiv afvigelse i forhold til budget. Processen fortsættes i den kommende sæson, og Odense Bulldogs budgetterer med et overskud i samme størrelsesorden, som det netop realiserede, melder bestyrelsen.

Hoffmann på salgssiden På ledelsesplan vil der ske ændringer i den kommende sæson. Direktør Allan Hoffmann, der selvsagt har været en vigtig faktor i genopretningen, har meldt, at han ønsker at få sat gang i en proces, hvor der i løbet af efteråret kommer en ny struktur på selskabets ledelse. Hoffmann sagde oprindelig efter pensioneringen fra det civile erhvervsliv ja til at blive direktør i Bulldogs, som han havde fulgt intenst fra lægterne i mange år. - Allan Hoffmann blev på den netop afholdte generalforsamling indvalgt i bestyrelsen, og han vil, når den nye ledelseskonstruktion er på plads, være tilknyttet virksomhedens salgsfunktion på konsulentbasis, melder Bulldogs-bestyrelsen. Bestyrelsens sammensætning er efter generalforsamlingen: Formand Thomas Hertz Andersen, Vandy Bæk Thorsen, Christian Hodal, Anders Blicher Petersen, Henrik Benjaminsen, Arne Buch og Allan Hoffmann.

Spillerne træner fysisk Odense Bulldogs vurderer, at Ligaholdet i den kommende sæson vil øge præstationerne. - Den sportslige målsætning er deltagelse i slutspillet i marts 2020. En sportslig målsætning, som ud fra devisen "tæring efter næring" ikke er indtægtsbudgetteret, hedder det. Trænerstaben er uændret med headcoach Pelle Svensson, assistenttræner Mads True og fysisk træner Søren Jakobsen. - Trænerstaben arbejder lige nu med hård fysisk sommertræning med truppen, der er sammensat af unge talentfulde spillere og en dygtig stamme af mere rutinerede danske spillere. Inden holdet 5. august går på isen og intensiverer træningsmængden op til sæsonstarten i september, vil truppen være forstærket med hjemvendte Michael Eskesen, den canadiske målmand Evan Cowley og et par endnu ikke navngivne udenlandske spillere, meldes det. Odense Bulldogs spiller første hjemmekamp i ligaen tirsdag 10. september. I løbet af grundspillet har Bulldogs hele 15 fredags-hjemmekampe, så klubben forventer "masser af fredagsfester" i VinMedKant Arena på Møllemarksvej i den kommende sæson.