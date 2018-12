Overrevet korsbånd holder GOG-profil ude af VM

Niclas Kirkeløkke har revet et korsbånd over i sit venstre knæ og går glip af den kommende VM-slutrunde.

Den danske håndboldspiller Niclas Kirkeløkke går glip af den kommende VM-slutrunde i håndbold, som begynder 10. januar.

Det står klart fredag, efter at det er konstateret, at Niclas Kirkeløkke har revet det bageste korsbånd i sit venstre knæ over.

Det bekræfter Dansk Håndbold Forbund (DHF), efter at Niclas Kirkeløkkes klub, GOG, tidligere oplyste det til TV2 Sport.

Med Kirkeløkke ude af VM har landstræner Nikolaj Jacobsen i stedet udtaget Martin Larsen, der spiller i franske Pays d'Aix.

Afbuddet fra Kirkeløkke er selvsagt trist, vurderer Nikolaj Jacobsen.

- Det er et alvorligt slag for os, fordi Niclas var tiltænkt en kæmpe rolle på holdet, siger landstræneren i en pressemeddelelse fra DHF.

Bagspilleren blev skaden i en ligakamp i den seneste weekend mod Bjerringbro-Silkeborg (BSV).

- Jeg landede ned på knæet og fik et slag. Efter det havde jeg slet ikke styr på det. Det var som om, det var lammet hele vejen igennem, sagde Kirkeløkke efter kampen til TV2 Sport.

Ud over at gå glip af VM, så falder skaden, som typisk tager et halvt år, på et uheldigt tidspunkt for Kirkeløkke, der stopper i GOG til sommer.

Han skrev i slutningen af november under på en toårig kontrakt med tyske Rhein-Neckar Löwen, hvor den 24-årige dansker bliver holdkammerat med Mads Mensah, og Kirkeløkke tiltræder før den kommende sæson.

GOG-træner Nicolej Krickau vurderer da også, at Niclas Kirkeløkke med stor sandsynlighed kan have spillet sin sidste kamp for den fynske klub.

- Jeg er sikker på, at Niclas gerne ville have sluttet godt af i GOG, men det ser svært ud nu.

- Han er selvfølgelig knust, og det er vi selvfølgelig også som klub, men først og fremmest er vi kede af det på Niclas Kirkeløkkes vegne.

- Han stod over for et ekstremt spændende VM, hvor han kunne have spillet en stor rolle for Danmark, siger træneren til TV2 Sport.

Det danske håndboldlandshold mødes 28. december og indleder forberedelserne til VM-slutrunden, der afvikles i både Tyskland og Danmark.