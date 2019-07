Overrasket etapevinder vil ud af rampelyset igen

Han blev hyldet som den store triumfator på Tour de Frances 1. etape, og han kommer til at bære den gule førertrøje søndag.

Men når champagnen er drukket på Jumbo-Vismas rytterhotel lørdag aften, rykker etapevinder Mike Teunissen atter tilbage i rækken og indtager sin sædvanlige rolle som uselvisk leadoutman for Dylan Groenewegen.

- Jeg kender min plads og vil være mere end glad, hvis jeg kan hjælpe Dylan til en etapesejr senere i løbet.

- Det er vigtigt at udnytte chancen, og i dag var den chance, jeg fik. Jeg vil huske dette øjeblik for evigt, men i næste spurt vil jeg gøre alt for at hjælpe Dylan igen, siger Mike Teunissen.

Groenewegen styrtede på de sidste kilometer, og så var vejen pludselig banet for den 26-årige løjtnant, der slog Peter Sagan på målstregen i Bruxelles efter en tæt afgørelse.

- De sidste kilometer var en rutsjebanetur, og lige efter målstregen var jeg ikke sikker på, at jeg havde vundet. Der vil nok gå nogle dage, før det helt er gået op for mig, hvad der skete, siger han.

Han afviser blankt, at han går med en drøm om at få flere chancer for at søge sin egen chance i Touren.

- Det korte svar er nej. Jeg fik sejren i massespurten mere eller mindre som en gave fra Dylan. I en normal spurt er Dylan en af de hurtigste overhovedet. Jeg vil aldrig kunne slå ham, siger Mike Teunissen.