Mads Pedersen blev nummer to i Flandern Rundt, selv om hans rolle var at lægge pres på de andre hold.

Cykelholdet Trek stillede søndag til start i Flandern Rundt med to af forhåndsfavoritterne i John Degenkolb og Jasper Stuyven, men det var danske Mads Pedersen, der løb med fokus.

Den danske mester kom i mål på andenpladsen efter Quick-Steps Niki Terpstra, og det overrasker Mads Pedersen.

- Vi har to ledere på holdet, og min rolle var at blive spillet ud lidt tidligere for at lægge pres på de andre hold. Men at komme så langt havde jeg ikke forventet, siger han til holdets Twitter-profil.

Mads Pedersen lå længe foran feltet sammen med Sebastian Langeveld og Dylan van Baarle. Da den vindende hollænder kom op, var Pedersen den eneste, der bare tilnærmelsesvis kunne følge med.

De to andre blev opslugt af favoritgruppen bagved. Her sad også Michael Valgren, som sammen med Philippe Gilbert stak af med få kilometer igen.

På den måde kørte Astana-danskeren sig på fjerdepladsen, selv om han tidligere i løbet havde været en tur i asfalten.

- Jeg er så glad på Mads' vegne, siger en udmattet Valgren til TV2 Sport.

- Jeg kører for at vinde. Jeg var egentlig godt kørende, men bruger mange kræfter i starten på grund af det lortestyrt. Jeg kan takke holdet for, at de kørte mig tilbage og troede på mig, siger han.

Magnus Cort var også med til at præge løbet gennem hele dagen. Han kom i mål lidt efter sine to landsmænd på 20.-pladsen.

Niki Terpstra tilføjede en fornem triumf til cv'et med sejren i søndagens løb. Tidligere har han også vundet Paris-Roubaix, og han har dermed vundet to af de fem monumenter i cykelsporten.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse. At vinde Paris-Roubaix og nu Flandern Rundt. De to løb var en stor drøm for mig, da jeg var barn.

- Allerede dengang var jeg helt vild med løbene, og jeg kan ikke beskrive, hvor glad jeg er, siger Terpstra ifølge nyhedsbureauet AP.

Hollænderen vandt løbet med 12 sekunder ned til Mads Pedersen, mens Gilbert på tredjepladsen var 17 sekunder fra vinderen.