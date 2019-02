Overrasket Brøndby-anfører: Zorniger gjorde alle bedre

Alexander Zorniger vil altid have en plads i Brøndbys historie, mener anfører Benedikt Röcker.

Brøndbys anfører, Benedikt Röcker, havde ikke set fyringen af Alexander Zorniger komme.

Det siger han mandag, efter at cheftræneren fik en fyreseddel af klubben.

- Det føles uvirkeligt lige nu. Vi er nødt til at takke coach rigtig meget for det, han har bragt klubben og taget med hertil som træner, siger Röcker til klubbens hjemmeside.

- Det har været fantastisk, og han vil for altid være en del af historien i Brøndby IF, for han vandt det første trofæ i ti år.

I sidste sæson vandt Brøndby pokalturneringen, og holdet var tæt på at vinde det danske mesterskab.

I de sidste spillerunder glippede mesterskabet imidlertid, og guldet gik i stedet til FC Midtjylland.

- Jeg vil sige på holdets vegne, at han har gjort hver eneste spiller bedre og hele tiden arbejdet for at gøre alle bedre - først holdet og så spillerne individuelt. Vi skylder ham en stor tak, siger Benedikt Röcker.