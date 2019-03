Middelfart vandt 2-0 over Kolding IF, TPI tabte til Slagelse, Dalum delte med Sydvest og Marienlyst tabte til SfB/Oure i de sidste træningskampe inden forårspremieren i 2. division.

- Vi mødte et kompetent Kolding-mandskab, og vi fik spillet en fin kamp på et højt niveau. Både fysisk og tempomæssigt er vi godt med, siger Middelfarts træner, Jan Vingaard.

Middelfart topper pulje 2, mens Kolding IF topper pulje 1, og de to hold kommer givetvis til at være blandt de heftigste bejlere til oprykningspladserne i slutspillet, der venter senere på foråret.

Fodbold: Middelfart Boldklub hentede en sejr på 2-0 over Kolding IF i den sidste træningskamp, inden det bliver alvor med den første turneringskamp i 2. division på lørdag.

TPI tabte til Slagelse

De øvrige fynske 2. divisionshold spillede også træningskamp lørdag.

Tarup-Paarup, der er nummer ni i pulje 2, måtte efter seks vundne træningskampe se sig besejret i den sidste test, da Slagelse, der ligger nummer fem i den anden 2. divisionspulje, hjemme vandt 2-0.

- Det var egentlig okay at komme lidt ned på jorden igen efter seks sejre i streg. Jeg er ikke så bekymret, for de fejl, vi laver, kan vi rette op på. Det var værre, hvis vi var blevet spillet ud af banen, siger Ole Stangerup, træner for TPI.

Slagelse kom foran efter en halv time, og ti minutter efter pausen lavede TPI selvmål.

- Vi spillede ganske fornuftigt og var godt med, selv om vi skiftede en del folk undervejs. Vi havde flere muligheder for at score, blandt andet havde Kent Jørgensen en stor chance midt for mål, siger Ole Stangerup.

TPI skal i premieren på lørdag spille ude mod Brabrand, der er et af topholdene.

Dalum spillede uafgjort 2-2 hjemme på kunstgræsbanen ved Tingløkkeskolen mod FC Sydvest Tønder. De to hold mødes også i en 2. divisionskamp i Dalum om 14 dage. Dalum er nummer syv med 19 point, mens FC Sydvest ligger næstsidst med 10 point.

Dalums første turneringskamp er på lørdag ude mod Odder.