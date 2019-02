Overblik: F1-test i Barcelona - Haas og Renault ruller ud

Se billederne af Haas og Renault, der ruller ud af garagerne til årets første F1-test på Circuit de Catalunya, og få overblikket over de forskellige teams' præstationer i dagens første test.

Formel 1 sæsonen er endelig i gang. Mandag rullede de nye biler for første gang ud på banen i Barcelona.

TV3 SPORT var på plads for at fange blandt andet, da Haas og Renault forlod deres garager for første gang.

Ved testens afslutning så tider og omgange således ud:

1\. Sebastian Vettel, Ferrari, 1:24.939, 69 laps;

2\. Lewis Hamilton, Mercedes, 1:25.409, 156 laps;

3\. Daniel Ricciardo, Red Bull, 1:26.044, 87 laps;

4\. Valtteri Bottas, Williams, 1:26.091, 80 laps;

5\. Alfonso Celis, Force India, 1:26.298, 58 laps;

6\. Jenson Button, McLaren, 1:26.735, 84 laps

7\. Carlos Sainz, Toro Rosso, 1:27.180, 55 laps;

8\. Marcus Ericson, Sauber, 1:27.555, 88 laps;

9\. Pascal Wehrlein, Manor, 1:28.292, 54 laps;

10\. Romain Grosjean, Haas, 1:28.399, 31 laps;

11\. Jolyon Palmer, Renault, 1:29.356, 37 laps.

