Overbevisende sejr til HC Odense

HC Odenses træner Martin Hjortshøj glæder sig over en gennemført præstation i storsejren over bundholdet Roskilde.

Håndbold: HC Odense fik den anden sejr i træk i mændenes 1. division, da det søndag blev til en sikker sejr på 35-21 ude over bundholdet Roskilde. Dermed har HC Odense fire point efter de tre første kampe.

- Vi stod godt defensivt i vores 6-0-forsvar, og det fremprovokerede mange tekniske fejl i Roskildes bagkæde, siger HC Odenses træner, Martin Hjortshøj.

De to hold fulgtes ad til 10-10, men i de sidste 10 minutter af første halvleg trak HC Odense fra til pauseføring 16-12.

Den føring blev udbygget i anden halvleg, hvor HC Odense kom foran 27-19.

- Vi spillede knivskarpt i det første kvarter af anden halvleg, siger Martin Hjortshøj.

I kampens slutfase scorede HC Odense fem mål i træk til 32-19 og vandt til slut 35-21.

- Det var godt at se en gennemført og færdig præstation, hvor vi ikke kun spiller godt i 45 minutter, men vinder overbevisende, siger Martin Hjortshøj.

Topscorer for HC Odense var Mikkel Søby med seks mål. Lasse Rosendahl og Andreas Madsen scorede hver fem gange.

- Loke Brasen i målet havde mange redninger og fik gode arbejdsbetingelser foran et godt forsvar, siger Martin Hjortshøj.

HC Odense klarede i sidste sæson først frisag efter en stærk slutspurt og vundne playoff-kampe om at undgå nedrykning.

- Vi er på et højere niveau, end vi var for et år siden. I hele sidste sæson vandt vi kun én udekamp, den sidste kamp ude mod Skive, påpeger Martin Hjortshøj.

HC Odense spiller næste gang på søndag hjemme i Dalumhallerne mod HØJ Elite, der topper rækken med maksimumpoint efter sejre i de tre første kampe.