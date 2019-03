Otterup sprudlede mod bundholdet

Håndbold: Otterup HK hentede en solid sejr i lørdagens udekamp i mændenes 1. division, da det absolutte bundhold Køge blev nedlagt med en knusende sejr på 11 mål.

- VI spillede en koncentreret og fin indsats, siger træner Daniel Nielsen efter sejren på 38-27.

Ved pausen førte Otterup 19-11, og der var ingen slinger i valsen.

- Bortset fra fem minutter i anden halvleg, hvor Køge gik op og forsøgte sig med noget 3-3-spil, så havde vi styr på dem hele vejen, siger Daniel Nielsen.

- Det var en mental svær kamp at spille, for vi vidste, at vi var dygtigere end dem. Men jeg er super tilfreds med indsatsen, siger Otterup-træneren, der også kunne glæde sig over de mange mål.

Otterup scorede 38 mål fordelt på 12 forskellige målscorere. Topscorere var Mats Gordon Krog med syv mål, Jesper Chapion seks mål og Mathias Jensen fem mål.

Det var fjerde sejr på stribe til Otterup, der i sidste runde tager imod HEI Skæring. Otterup er på syvendepladsen to point efter Ajax på sjettepladsen. Otterup er bedst i det indbyrdes regnskab, så hvis Otterup vinder og Ajax taber ude til Odder, slutter Otterup som nummer seks.

- Vi vil gerne have en top-seks-placering, siger Daniel Nielsen.