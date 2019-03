Otterup skuffede igen

HÅNDBOLD: Det kører ikke just i olie for Otterups mænd for tiden. Det nordfynske 1. divisionshold røg onsdag aften ud af pokalturneringen med et nederlag på 27-24 på udebane til Stadion IF, der kun hører til sub-toppen af den københavnske 2. divisionspulje.

Det var Otterups fjerde nederlag i de seneste fem kampe, og nu skal der andre boller på suppen, når Daniel Nielsens mandskab søndag hjemme møder HC Odense kl. 20.00 - ellers bliver flirten med nedrykningszonen for voldsom. Otterup brændte alt for store chancer i mod Stadion, og der var for få redninger af målmændene.

Faaborg ØH fra toppen af 2. division leverede en heltemodig indsats mod Ajax fra 1. division. Træner Johnny Hvid Sunesen havde netop forlænget sin trænerkontrakt med yderligere et år inden kampen. Hjemmeholdet var bagud 15-14 ved pausen, men Ajax kom foran med fem, inden Faaborg ØH med otte minutter igen blot var bagud med to mål, inden gæsterne vandt med 34-30.

Faaborg-topscorer blev Andreas Pihl med ni mål. Han skifter i næste sæson til netop Otterup. Til gengæld har Faaborg ØH sikret sig Søndersø-knægten Andreas Banggaard og Magnus Visgaard Nowak Rasmussen fra HC Odense.

Gudmes kvinder havde ingen problemer på udebane mod 3. divisionsholdet fra Hillerød og gik videre til næste runde med en sejr på 35-16.

Lodtrækningen til næste runde foregår 15. marts for mændene og 19. marts hos kvinderne.