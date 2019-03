Otterup satte skabet på plads

HÅNDBOLD: Efter fire nederlag i træk fik Otterup med en overbevisende forsvarsindsats sat en prop i badekarret på langturen til Frederikshavn. Daniel Nielsens tropper vandt med 24-19 og fjernede dermed den sidste tvivl om, hvorvidt der var nedrykningsfare.

- Det var lækkert. Vi spillede en god kamp og beviste, at vi er bedre end dem, der ligger under os. Vi leverede en meget stærk forsvarsindsats efter pausen og deres chancer var meget mindre, end dem, vi producerede. De forsøgte også med 7 mod 6, men vi straffede dem og scorede tre gange i tomt mål, sagde Daniel Nielsen, der i næste sæson får Jakob Felgreen som assistent, fordi Claus Jensen flytter med familien til Jylland.

Otterup førte 11-9 ved pausen og kom endda bagud 12-11, fordi Marcus Raakjær i vendelboernes mål tog godt fra, men det blev Otterup meget bedre indstillet på.

Otterup skal nu forsvare ottendepladsen sæsonen ud og starter hjemme på fredag mod Ajax, som Daniel Nielsens betegner som 1. divisions bedste angrebshold. De to sidste kampe er Køge ude og HEI Skæring hjemme, så der er stadig en lille chance for at ende i top seks. Det kræver nok mindst to sejre i de tre sidste kampe.

Frederik Hildebrandt Nielsen blev Otterups topscorer med fire mål.