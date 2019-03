Otterup nærmer sig sikker overlevelse

HÅNDBOLD: Otterup HK skal spille 1. divisionshåndbold i sæsonen 2019/20. Det er ikke en sætning, man kan ytre endnu, men med en sejr lørdag skal man nok være verdens mest uheldige, hvis man ikke skulle få ret i det udsagn.

Holdet ligger lige nu nummer otte i ligaen med fire point ned til nedrykningsspillet og hold imellem. Det betyder, at chancerne for overlevelse ser gode ud, men en matematiker ville nok sige, at intet endnu er garanteret for Otterup.

En garanti kan holdet komme meget tæt på, når det i weekenden tager på en lang tur nordpå for at spille mod ligaens 11.-plads fra Frederikshavn.

Det er nogle pressede nordjyder, som Otterup skal besøge. Frederikshavn har bare hentet ét point i holdets seneste seks kampe i divisionen. Sidst de to hold mødtes var 18. november, hvor Otterup vandt med 28-22.

Otterup har dog heller ikke skrabet bunkevis af point sammen i de seneste kampe. Holdet har vundet en af dets sidste fem kampe og har også udspillet chancen for eventuelt at kunne blande sig i toppen af 1. division. Lige nu er der 10 point imellem Otterup og den sidste plads i oprykningsspillet.

For ikke at skabe unødig dramatik vil Otterup-spillerne sandsynligvis meget gerne vinde weekendens kamp, da deres tre sidste kampe i sæsonen er mod hold, der ligger bedre i ligaen end dem selv. De mangler at møde henholdsvis 1., 2. og 6.-pladsen i ligaen.

Otterup HK's kamp bliver fløjtet igang klokken 14.45 i Arena Nord i Frederikshavn.