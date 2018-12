Otterup møder bundholdet Køge: - Jeg forventer en tæt og lige kamp

Fra holdets træner lyder det, at Otterup skal gå fra banen som sejrsherrer. Men det bliver ikke en let kamptilføjer han.

HÅNDBOLD: Truppens bredde og kontraspil skal sikre Otterup HK en sejr over Køge, når de to hold fra herrernes 1. division møder hinanden lørdag i Otterup HK's opvisningshal. Det fortæller holdets cheftræner, inden lørdagens andensidste runde inden julepausen.

- Vi har noget større bredde end Køge. Vi skal tage Køge med vores kontraspil og bredde. Når Køge har brug for at suge luft eller har haft timeout, skal vi slå til, siger Daniel Nielsen.

Fynboerne befinder sig på ottendepladsen med 11 point. Det er forholdsvis langt fra Køge, der har to point på sidstepladsen. Men det er ikke udtryk for, at det bliver en let kamp ifølge cheftræneren.

- Jeg forventer en tæt og lige kamp. Køge ligger i bunden men har spillet mange lige kampe. Vi skal gøre vores bedste for at vinde, siger han og erkender dog, at det er en kamp, hjemmeholdet skal vinde.