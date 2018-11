Otterup mod tidligere GOG-profil: Otterup vil fortsætte god stime mod Ajax

Udeholdet vinder som regel, når Ajax og Otterup mødes, og Otterup-træner Daniel Nielsen håber på, at den statistik fortsætter fredag aften i Bavnehøj Arena.

Håndbold: Ude godt, hjemme bedst, hedder et gammelt mundheld. Men når Otterup HK og Ajax mødes, så skal det vendes om. Her er det åbenbart bedst at spille på udebane.

- I de seneste seks-syv opgør mellem Ajax og Otterup har udeholdet vundet. Jeg har ikke prøvet at tabe i Bavnehøj Arena, men Ajax plejer at vinde, når de kommer til Otterup, siger Otterups træner, Daniel Nielsen.

De to klubber ligger side om side i 1. division med 11 point for 10 kampe. Det er to af rækkens mest formstærke hold. Ajax har vundet fire kampe på stribe, mens Otterup møder op med tre sejre i træk.

- Det er to hold, der ligger godt til hinanden. Ajax har fået gang i deres spil, men vi føler os godt rustet til kampen. Det bliver de klassiske dyder som de små marginaler og hvem, der er klar på dagen, siger Daniel Nielsen.

Ajax' største profil er den tidligere GOG-spiller Minik Dahl Høegh, der er suveræn topscorer for Ajax med 60 mål i de første 10 kampe. Minik Dahl Høegh scorede ni gange, da Ajax i den seneste kamp vandt 34-24 ude over Randers.

Otterup stiller med samme trup som i den seneste kamp forrige søndag, hvor Otterup hjemme vandt 28-22 over Frederikshavn. Her scorede Mathias Jensen og Christopher Huus hver seks mål for nordfynboerne.

Der er kampstart fredag klokken 19.30 i Bavnehøj Arena i København.