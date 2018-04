Otterup tog mandag imod førstedivisions tophold, det nye ligahold TMS Ringsted, på hjemmebane. Fynboerne viste stor effektivitet, og det undertippede hjemmehold kunne tage en storsejr i sæsonens sidste hjemmekamp.

Håndbold: TMS Ringsted har sikret sig en plads i håndboldligaen som førstedivisions nummer et. Men da Otterup HK var værter for oprykkerne mandag, var det fynboerne, som lignede et tophold. Kampen igennem var ringsted på hælene mod de gulblusede, som styrede kampen fra start til slut. Ringsted kom lynhurtigt foran 2-0, men da Otterup-forsvaret faldt på plads, gik det stærkt. Fynboerne straffede Ringsteds beslutning om at tage målmanden ud i angrebet, og med tre hurtige scoringer - to på frit mål af målmand Kristian Ruben Poulsen - bragte Otterup sig foran. Og de kom aldrig bagud igen. Otterup HK - TMS Ringsted 36- 23 (18 - 10) Førstedivision, herrer.



Kampens gang: 2-2, 5-3, 7-5, 10-6, 13-7, 16-8 (18-10) 22-11, 25-13, 28-14, 30-15, 31-18, 33-20, 36-23.



Mål: Otterup HK: Magnus Frisk Jensen 7, Mats Gordan Krog 6, Thomas Poulsen 5, Frederik Hildebrand Nielsen 4, Kristian Ruben Poulsen 3, Mathias Hedegaard 3, Jakob Ingemann Feldgreen 2, Jesper Chapion 2, Jesper Overgaard Poulsen 2, Anders Poulsen 1, Mads Kildelund 1. TMS Ringsted: Nicklas Petersen 7, Mads Dudek 4, Jakob Jensen 3, Andreas Stryger 3, Morten Hempel Jensen 2, Anders Møller 1, Rune Ohm 1, Philip Monberg 1, Michael Riis 1.



Bedste spiller: Otterup HK: Kristian Ruben Poulsen. TMS Ringsted: Nicklas Petersen.



Udvisninger: Otterup HK: 2. TMS Ringsted: 4



Dommere: Martin Lysgaard Clausen og Rasmus Høgfeldt Sørensen. Præstation: Fin.



Otterup HK's næste kamp: Lørdag 14. april klokken 16: Frederikshavn FI - Otterup HK. Kristian Ruben Poulsen stod en stor første halvleg, og i den anden ende var først Mats Krog på fløjen og senere Mathias Hedegaard på stregen onde ved Ringsteds 5-1-forsvar. Otterup var gennem halvlegen langt mere effektive end gæsterne, og fynboerne kunne tage en føring på hele 18-10 med til pause.

Et skridt foran

I anden halvleg forsøgte ringsted-træner Christian Dalmose at gøre noget ved de mange Otterup-scoringer på tomt mål. Men heller ikke i seks mod seks kunne gæsterne rigtig låse Otterups forsvar op. I Forsvaret gik Dalmose i 6-0 for at stoppe Mathias Hedegaard på stregen, men Otterups cheftræner Daniel Nielsen og hans mandskab var kampen igennem et skridt foran Ringsted. Som modsvar begyndte den lange Otterup-back Magnus Frisk Jensen at hamre mål ind på stribe. Halvvejs i halvlegen nåede Otterup på den måde en føring på hele 30-14, og det var således kun et spørgsmål om, hvor stor hjemmesejren ville blive. Otterup holdt fint tempo kampen ud, og tilskuerne kunne stående takke holdet for en flot sidste hjemmekamp og en sejr på 36-23.

Rigtig fedt