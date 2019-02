Håndbold: Otterup HK går stadig hårdt efter en top-seks placering i 1. division, og derfor er søndagens hjemmekamp mod Team Sydhavsøerne den perfekte udfordring.

Sydhavsøerne ligger nummer fire - fem point efter den streg, som Skive ligger over. I toppen ligner Fredericia nu den direkte oprykker efter sejren for nylig hos andenplacerede Tønder.

- Sydhavsøerne har ikke så bred en trup, men de har til gengæld gode spillere og nogle profiler, og holdet har nu været i stand til at opholde sig i 1. division i mange sæsoner. Ja, Sydhavsøerne har stadig en chance for at blive nummer tre og vil selvfølgelig jagte chancen, men jeg er ret sikker på, at Skive løber med den plads, siger Otterup-træner Daniel Nielsen.

Otterup er på syvendepladsen med 19 point i netop 19 kampe, og der er fem op til Sydhavsøerne.

- Vi har umiddelbart set ikke nogen skader eller karantæner, siger Otterup-træneren før slaget klokken 15.00 i det nordfynske håndboldtempel - om at vinde palmerne mod Sydhavsøernes bedste kokos-kastere.