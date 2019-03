HÅNDBOLD: Otterup skal se sig over skulderen efter 29-28-nederlaget i Ølstykke til HØJ på et mål scoret to sekunder før tiden efter et mål fra stregen.

- Jeg er i dårligt humør. Vi spiller en superflot første halvleg og kan føre med fire, fem eller seks ved pausen, men er så kun foran med et. Lige efter pausen administrerer vi et overtal dårligt, og så endte det med, at vi lå og jagtede dem resten af kampen, indtil vi nåede op på 28-28 med et halvt minut tilbage, fortæller træner Daniel Nielsen.

Med tyve sekunder tilbage tog HØJ en time-out. Efter et simpelt stregryk scorede Nicklas Petersen sejrsmålet.

Otterup førte 12-7 og 15-11, men det stod så 15-14 ved pausen og pludselig 18-16 til hjemmeholdet.

- Nu skal vi ind og kigge på tabellen. Der er kun et par point ned nu til de to pladser, der skal spille om at blive i 1. division, sagde en skuffet Otterup-træner, der sammen med holdet kan slå et større hul søndag 10. marts klokken 20.00 hjemme mod lokalrivalerne fra HC Odense.

Jesper Chapion blev topscorer for Otterup med syv mål.