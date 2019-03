Otterup kan tage stort skridt mod overlevelse

Lørdag eftermiddag tager Otterup turen til Ølstykke for at spille mod HØJ Elite. For Otterup handler det primært om at øge afstanden ned til de desperate nedrykningstruede hold.

HÅNDBOLD: Otterup HK er ved at nærme sig ingenmandsland i mændenes 1. division. Det er ikke et sted, man normalt gerne vil hen, men i Otterups tilfælde er det det bedste scenarie for resten af holdets sæson.

Otterup HK ligger i øjeblikket nummer syv i 1. division med 19 point, et enkelt point efter sjettepladsen, HØJ Elite, der er det hold, Otterup skal møde lørdag på udebane.

I øjeblikket har Otterup tre point ned til de to pladser i nedrykningsplayoff. De har ti pladser op til oprykningspladserne, så holdet kan ikke drømme om oprykning i denne sæson. Derfor må holdets mål være at holde sig på midterpladserne samtidig med, at det sigter efter at rykke så langt op, som det kan nå.

Det er ikke et Otterup-hold, der kommer ind til kampen mod HØJ, i deres livs form. Otterup har tabt tre kampe i træk, mens HØJ har vundet tre i træk. Til gengæld kan Otterup huske tilbage på det sidste indbyrdes opgør med gode minder. 4. november vandt Otterup med 33-27 i en overbevisende sejr på hjemmebane.

Der er store ligheder mellem de to 1. divisionskonkurrenter. Begge hold har to spillere, der i det meste af sæsonen har været deres respektive klubbers frontfigur. I Otterup drejer det sig om Mats Gordon Krog og Jesper Chapion med henholdsvis 94 og 86 mål. Hos HØJ er de to spillere Andreas Stryger og Emil Bramming med 90 og 88 mål.

Lighederne mellem dem kan også ses på holdets præstationer. Med 578 mål har Otterup scoret otte mål mere end HØJ, og i forsvaret er Otterup også en tand bedre. Det har tilladt 566 mål imod, hvilket er fire bedre end HØJ's 570 mål imod.

Kampen mellem de to lige hold spilles lørdag klokken 15 i Ølstykke-hallerne.