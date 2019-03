Otterup kan sikre sig mod Ajax

Håndbold: Otterup HK kan definitivt sikre sig endnu en sæson i mændenes 1. division, hvis det fredag aften kan blive til hjemmesejr over Ajax fra København.

Otterup fik med sidste weekends sejr på 24-19 i Frederikshavn hentet den anden sejr i træk, og dermed har nordfynboerne på ottendepladsen slået et hul på fire point ned til HEI Skæring, som er første hold under playoff-stregen. Imellem de to hold ligger også Stoholm, der er tre point efter Otterup.

Fredag aften tager Stoholm imod HEI Skæring i en kamp mellem to hold på hver sin side af playoff-stregen, og dermed kan de to ikke begge få maksimumpoint i de tre sidste runder. Derfor vil to point mere til Otterup i de tre sidste runder være nok til at undgå nedrykning.

Otterup har i de sidste to kampe en udekamp mod det allerede nedrykkede bundhold Køge og en hjemmekamp i sidste runde mod netop HEI Skæring. Så hvis Otterup ikke kan slå Ajax, er der endnu to chancer til at sikre sig, og her ligner udekampen mod Køge på papiret to sikre point.

Ajax med den tidligere GOG-spiller Minik Dahl Høegh som holdets topscorer med 128 mål er på femtepladsen to point efter Skive på tredjepladsen, der udløser playoff-kampe om oprykning. Ajax har vundet de tre seneste kampe.

I den omvendte kamp 30. november vandt Ajax 32-30 hjemme over Otterup.

Der er kampstart fredag klokken 19.30 i Otterup Idrætscenter.