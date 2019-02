Otterup irriteret over kendt slutning

Nordfynboerne pressede igen et tophold, men Sydhavsøerne endte alligevel med at score de sidste tre mal i kampen og vandt med fire.

Håndbold: Otterup-træner Daniel Nielsen var pænt træt af det hele efter nederlaget mod Sydhavsøerne, som ligger på fjerdepladsen - og lige dermed under den plads, som udløser oprykningskampe.

For Otterup er målet at havne i top-seks, og det kan stadig ske. Men efter nederlaget på hjemmebane med 27-31 skal der ros ekstra skarpt i den nordfynske båd i resten af sæsonen for at nå målet.

- Man kan sige det samme om denne kamp som efter kampene mod de tre tophold Fredericia, Tønder og Skive. Vi var godt med, men udnytter ikke chancerne for et resultat til sidst. Måske er det bare den lille forskel, men det er stolpe ud flere gange, sagde træner Daniel Nielsen efter kampen.

- Før pausen lykkedes det fint med syv-mod-seks spil, vi dækkede godt op, og vi udnyttede i den fase chancerne godt, så der var meget, der lykkedes, men det er irriterende, at vi igen lige mangler det sidste mod et tophold, men Sydhavsøerne fulgte med hele vejen, og så scorede de bare de sidste tre mål. Så det var tæt, sagde Otterup-træneren, idet man må huske, at holdets frustration også er udtryk for en god ambition - og at man er på god afstand af nedrykningszonen.