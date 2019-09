Otterup går efter tre på stribe

Selvom Otterup-truppen har været hårdt plaget af skader, så tror cheftræneren på, at det lykkes Otterup at hente tre sejre på stribe.

Og med til historien hører det, at Otterup, der i forvejen ikke er i besiddelse af den største trup, har haft flere skader.

Den lille nordfynske klub har fået en fantastisk start på sæsonen, hvor der er blevet til to sejre på 31-29 over henholdsvis TMS Ringsted og Odder Håndbold.

Hvis der sidder én eller to i Otterup, der er ramt af Håndbold-feber, så forstår man dem godt.

Håndbold: Trods flere skader og en lille trup har Otterup HK formået at hente maksimum point i holdets to første kampe i 1. division. Fredag aften gælder det HC Midtjylland, der ligeledes har fået en god start på sæsonen.

10 minutters forberedelse

Otterup-chefen havde dog ikke de bedste forudsætninger, da han skulle sætte en hårdt skadeplaget trup sammen op til sæsonstarten 1. september mod Odder.

Håndboldtruppen var før skaderne i forvejen lille, og derfor har Otterup måtte træne sammen med blandt andet Faaborg, da de ellers ville være for få spillere til diverse træningsøvelser.

Alligevel lykkedes det for Daniel Nielsen både at få indarbejdet et nyt forsvarssystem samt angrebsspil.

- De to sejre er en kombination af et nyt forsvarssystem og vores nye 7 mod 6 angrebsspil, som ingen har set os spille før. Egentlig havde vi heller ikke selv spillet det før, da vi kun nåede at træne angrebspillet i 10 minutter i den afsluttende træning, inden sæsonen startede mod Odder, siger Daniel Nielsen.

Fredagens modstander fra Herning har ligeledes hentet to sejre i de første to kampe, men Otterup-chefen er forbedret på de hurtige midtjydere.

- De har fin trup, som har haft en god tilgang af spillere, som tidligere har spillet god håndbold i 1. division. Derfor er det en god modstander, der løber hurtigt, som vi skal møde. Men jeg tror på, at vi slår dem, hvis vi formår at stå organiseret i vores forsvarspil, siger Daniel Nielsen.

Kampen mellem HC Midtjylland og Otterup HK fløjtes op klokken 19.30 i Klink og Jensen Arena i Herning.