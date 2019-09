Rækkens favorit TMS Ringsted blev basket, og nu står Otterup med to overraskende gevinster efter to runder. Mats Krog bankede 15 mål i kassen.

- Hvis man før sæsonen havde sagt, at vi nu ville stå med fire point efter to runder, ville alle have rystet på hovedet. men det er en realitet, og det er vi stolte over. Vi vandt endda i Odder, selv om vi havde seks spillere ude, sagde træner Daniel Nielsen.

HÅNDBOLD: Noget kunne tyde på, at herrernes 1. division kan få et uforudsigeligt og spændende forløb.

Krogs vilde målshow

Otterup startede med et seks-mod-seks spil, men skiftede jævnligt til syv-mod seks, men uanset opstilling var den helt store helt fløjen Mats Krog, der nettede hele 15 gange, heraf to gange på straffekast, og så brændte Krog endda et enkelt straffekast.

En fuldstændig vanvittig præstation af Krog.

TMS Ringsted gik efter pausen ofte over i at spille syv-mod-seks, men Otterup holdt stand, og der udviklede sig en hektisk slutfase, hvor Otterup dog med ét minut tilbage kom på tre mål, og så var kampen afgjort.

Sjællænderne fik dog en reducering som ren pynt.

- Vi spiller meget koncentreret, og spillerne følger det taktiske oplæg meget disciplineret. Så den enkle forklaring er, at gode håndboldspillere leverer en stærk taktisk kamp og yder optimalt, sagde Otterup-træneren.

På fredag går turen til HC Midtjylland, som er oprykker og efter en økonomisk udrensning har ambitioner om at komme tilbage til ligaen. HC Midtjylland slog et andet af de formodede tophold Tønder i weekenden, og dermed er der for Otterup lagt op til et brag på fredag, hvor Otterup i den grad kan sætte yderligere brand i rækken.