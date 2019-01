Otterup HK mod tophold: Ruben-show var ikke nok

Otterup HK var tæt på at overraske mod topholdet fra Fredericia HK men endte med et nederlag på et enkelt mål. Men blamagen mod Stoholm Håndbold blev i hvert fald vasket grundigt væk.

Håndbold: Fredericia HK er sammen med TM Tønder Håndbold toppen af poppen i 1. division. Og begge klubber har setup og økonomi på liganiveau.

Derfor var det et fald med ære, da Otterup - som opvarmning til VM-finalen - fulgte Fredericia helt til dørs med et nederlag på kun et enkelt mål, 29-30, efter at have været bagud 13-14 ved pausen.

Selv om hjemmeholdet var nede hele vejen igennem med et, to, tre mål, var det tilfældigheder, som afgjorde, at vægtskålen faldt ned til fordel for Fredericia. Ved stillingen 29-28 til Fredericia med halvandet minut tilbage - og hjemmeholdet i fortsat aggressivt og vellykket syv mod seks - var alting fortsat helt åbent. Men det endte altså alligevel med to point til gæsterne.

Otterup HK-spillerne hang naturligt nok med hovederne i sekunderne efter slutfløjtet, men selv om den bitre pille havde været svær at sluge, ja, så kunne spillerne i hvert fald tage en vigtig ting med fra opgøret: De fik godt og grundigt vasket blamagen med det uventede nederlag, 22-27, hjemme til Stoholm Håndbold helt væk og kan kigge fremad med god mental optankning til den stribe af svære kampe, som venter på de gule.

Det var også den vinkel, træner Daniel Nielsen valgte at anskue tingene fra, da han kom ud af omklædningsrummet:

- Ja, det var noget helt andet, end vi leverede i sidste weekend, og det er det, vi kan tage med. Vi kan se hinanden i øjnene - det kunne vi ikke efter sidste weekend. Vi leverede flot mod Fredericia, der har oprustet så kraftigt og er klar til at komme ud og spille i ligaen.