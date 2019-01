Per Hansen, sportschef i Otterup HK, kunne før kampen fortælle om en interessant tilgang til holdet fra næste sæson. Det drejer sig om venstrebacken Andreas Pihl, 23 år, der gennem de seneste sæsoner har været en profil hos stærke Faaborg ØH fra 2. division. Pihl overværede kampen og sagde til Sport Fyn: - Jeg vil gerne spille i 1. division, så jeg glæder mig til at tørne ud for Otterup HK. Foto: Karsten L. Sørensen