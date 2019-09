Otterup HK: Den gik ikke tredje gang

Håndbold: Trods en lang skadesliste lykkedes det alligevel for Otterup HK at komme godt i gang i den nye sæson i 1. division med to sejre over henholdsvis TMS Ringsted og Odder Håndbold.

Men den gik ikke tredje gang for den smalle fynske trup. Fredag aften måtte fynboerne således overgive sig i Herning til HC Midtjylland, der ligesom Otterup HK var ubesejret efter to kampe. Midtjyderne vandt opgøret 32-26 efter at have ført 14-11 ved pausen.

Det blev et noget mærkværdigt kampforløb. Otterup HK kom således bedst fra start - fynboerne førte 6-3 efter 10 minutters spil. Fra stillingen 10-10 efter 25 minutters spil - og med en udvisning af gæsternes Anders Poulsen - snuppede HC Midtjylland imidlertid momentum, og med fire scoringer i rap fik hjemmeholdet vendt kampen på hovedet.

Med tre hurtige mål umiddelbart efter pausen - til stillingen 17-11 - gjorde HC Midtjylland tingene ekstra svære for Otterup, der trods en lille opblomstring i midten af anden halvleg aldrig rigtig kom tilbage i opgøret. Der var for mange målstimer til midtjyderne.

I sin næste kamp - hjemme søndag den 22. september - tager Otterup HK mod HEI, Skæring, der som ventet kæmper med tingene i rækken. Der er gode muligheder for to point til fynboerne i det slag.

I Herning scorede Mikel Christensen og Kristoffer Vestergaard hver syv mål for Otterup HK - Mats Gordon Krog nettede seks gange.