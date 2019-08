Orientering: Danskerne fik en god start på årets VM i orienteringsløb, der afvikles i norske Østfold i den sydøstlige del af landet tæt ved grænsen til Sverige.

Fem af de seks danskere, der stillede til start ved tirsdagens kvalifikationsløb på mellemdistancen, kvalificerede sig til fredagens finale, heriblandt de to løbere fra Faaborg Orienteringsklub, Tue Lassen og Caroline Gjøtterup.

Tue Lassen blev nummer otte i sit kvalifikationsheat i tiden 27 minutter og 24 sekunder for den cirka fire kilometer lange rute. Björn Cederberg fra Tisvilde Hegn gik også videre som nummer 10, mens Emil Øbro fra Tisvilde Hegn som nummer 27 var et godt stykke fra kvalifikation.

De 15 bedste fra hver af de tre kvalifikationsheat gik videre.

Hos kvinderne blev Caroline Gjøtterup nummer otte i sit heat i tiden 30 minutter og 45 sekunder. De to andre danske kvinder gik også videre.

Cecilie Klysner fra FIF Hillerød vandt sit kvalifikationsheat i tiden 28.45, og Miri Thrane Ødum fra OK Øst Birkerød blev nummer 13.

- Vi havde selvfølgelig håbet, at vi kunne få alle seks videre, men sådan blev det ikke i dag. Når vi dykker lidt ned i præstationerne, kan vi se, at vi er rigtig godt med. Vi har nogle stykker, der viser, at det faktisk er muligt at lave resultater i år. Så det var positivt for holdet og trods alt en rigtig god start på VM, siger landstræner Kenneth Buch.

VM fortsætter onsdag med langdistancefinalen. Her stiller Danmark med Line Cederberg, Miri Thrane Ødum og Emil Øbro. Første start går kl. 10.24 i herreklassen, mens den første dameløber bliver sendt af sted kl. 13.14.

Langdistancen kan følges på TV2 Sport fra klokken 13.25.