Ordknappe danskere efter EM-nedtur: Vi var aldrig tæt på

Det skulle have været aftenen, hvor det danske håndboldlandshold tog et skridt mod den absolutte verdenstop. Men i stedet fik Danmark en EM-lektion af et fransk verdensmesterhold, der på dagen var meget bedre.

Franskmændene vandt mellemrundekampen med 29-23, og de danske spillere har svært ved at finde ord for skuffelsen.

- Ud over lige i starten var vi under pres i hele kampen, og vi var aldrig rigtig tæt på. Jeg er super skuffet, siger fløjspilleren Fie Woller.

Danmark var foran 4-3, men overlod herefter initiativet til værterne, der takkede, bukkede og skabte en markant forskel allerede ved pausen, hvor det stod 17-11.

Det er ikke i sig selv en skam at tabe på udebane til de forsvarende verdensmestre, men de danske spillere havde regnet med at gøre det langt sværere for værterne.

- Det ærgrer mig virkelig. Vi kan godt, men vi fik aldrig vist det. Det var især forsvarsmæssigt, at vi havde udfordringer, siger Fie Woller.

Målvogter Sandra Toft havde en svær kamp i målet, hvor hun ligesom kollega Althea Reinhardt aldrig fik fat i de franske skytter.

Ordene stod ikke ligefrem i kø for at komme ud af munden på keeperen, der i minutterne efter kampen var synligt påvirket af skuffelsen.

- Vi formåede ikke at stå imod i forsvaret og havde ikke redningerne til at stoppe dem. Det var verdensmestrene, vi mødte på deres hjemmebane. Det var vi ikke gode nok til, konstaterer Sandra Toft.

Med resultatet er det danske hold tvunget til at vinde over både Rusland og Montenegro for at bevare en spinkel chance for at komme i semifinalen.