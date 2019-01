Danmark råder kun over en venstrehåndet højre back i VM-truppen.

Det er Nikolaj Øris, som udgik af torsdagens 30-26-sejr over Norge, da han kunne mærke, at der "sad noget" i venstre baglår.

Fredag skal han testes til træning i Herning, og inden den seance var han optimistisk i forhold til at spille lørdagens første kamp i mellemrunden mod Ungarn.

- Jeg tror, at det er forholdsvist harmløst. Umiddelbart tror jeg ikke, det er så slemt. Jeg håber ikke, at det er noget, der skal holde mig ude.

- Jeg har selvfølgelig fået et lille stræk i baglåret, og så er det et spørgsmål om at få det behandlet og i gang for at se, hvor hurtigt jeg kan få det til at forsvinde, siger Øris.

- Jeg håber at komme i aktion lørdag, fordi der er kamp igen, fastslår BSV-spilleren.

Øris forklarer, at han måske endda kunne have spillet videre i kampen mod Norge, men han ønskede ikke at tage en unødig risiko.

- Jeg havde den lange udskiftning i første halvleg, når jeg skulle ud fra angreb til forsvar. Og en af de sidste gange jeg løb ud, mærkede jeg lige lidt i baglåret. Jeg løb videre et par gange, indtil jeg blev skiftet ud.

- Fysioterapeuten kiggede på det i pausen, og jeg prøvede efter pausen at lave nogle øvelser for at se, hvad der fremprovokerede lidt irritation.

- Og så blev vi enige om, at vi ikke ville risikere noget i anden halvleg. Så nu må vi se, hvordan det reagerer, siger Øris inden fredagens træning.

Ud over lørdagens kamp mod Ungarn venter Egypten og Sverige i de to øvrige kampe i mellemrunden.