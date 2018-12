Opskriften på sejr: Benhårdt forsvar og fart i angrebet

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen mener, at Danmark har en rigtig fin chance for at vinde søndagens EM-kamp mod Polen. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Ritzau

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen tror på sejr over Polen, men han er også sikker på, at det kommer ikke til at ske bare med et snuptag. Opfattelsen deles af Fie Woller, der mener, at polakkerne skal smadres.

Hvis Danmark for alvor skal gøre sig gældende i Frankrig, er opfattelsen, at holdet skal vinde de tre indledende puljekamp. Sker det, får danskerne fire point med på den videre EM-færd, og det kan få stor betydning, når billetterne til semifinalen skal uddeles. Derfor skal Danmark naturligvis vinde søndagens kamp mod Polen, og landstræner Klavs Bruun Jørgensen ser da også gode muligheder for, at det kommer til at ske. - Vi skal gøre mange af de ting, vi gjorde mod svenskerne. Jeg er stort set tilfreds med alt, hvad jeg så. Nu har jeg set kampen igen, og jeg synes faktisk, at vi burde have vundet større. Polen har mange fysisk stærke spillere, så Klavs Bruun Jørgensen forventer, at hans hold kommer til at slide for det. - Opskriften er, at vi skal dække benhårdt op, og så skal vi for alt i verden have gang i det hurtige angrebsspil, så vi får flyttet deres forsvarsspillere.

Lidt ud af kurs Fie Woller spiller til daglig sammen med Karolina Kudlacz-Gloc, der er en af Polens allerbedste spillere - og det er en spiller, som der skal holdes et vågent øje med. - "Karo" er nok deres største profil. Hun er en sindssyg dygtig angrebsspiller. Hun kan faktisk lidt af det hele. Jeg håber selvfølgelig, at vi kan få hende lidt ud af kurs. - Men vi kigger primært på os selv, og vi vil forsøge at gøre de ting, vi er gode til. Mange bød ind mod Sverige, og jeg synes, at vi kom med god fart, og vi spiller hinanden gode. Gør vi det igen, er jeg sikker på, at vi er i stand til at smadre Polen. Og Fie Woller er helt med på, at det handler om at få fuldt hus i de tre puljekampe. - Det vil være "konge" at få fire point med over.