Efter sejren på 5-3 over B93 måtte Odense Q vente i fem kvarter, inden de kunne juble over oprykningen til ligaen, som blev en realitet, da Farum slog Næsby i kamp, der blev udsat på grund af tordenvejr.

Fodbold: De bordeauxrøde svaner fra Odense Q måtte gå så grueligt meget igennem, inden de til sidst sikrede sig oprykning til ligaen denne tordenlumre lørdag.

Først fem kvarter efter, at Odense Q-kvinderne havde vundet deres kamp mod B93, kunne de juble over oprykningen, fordi de skulle vente på resultatet af kampen mellem Farum og Næsby.

Odense Q gjorde, hvad holdet skulle. De bordeauxrøde svaner vandt hjemme 5-3 over B93 - i øvrigt anden kamp i træk, at Odense Q sejrede med de målrige cifre.

Derefter var det blot at vente i over en time på resultatet af Farum og Næsby. Den kamp blev udsat i fem kvarter på grund af tordenvejr over Nordsjælland. En vinder i den kamp ville sende Odense Q op, men uafgjort i Farum-Næsby ville sende de to hold op i ligaen, mens Odense Q ville stå tilbage med sorteper.

Da Odense Q-spillerne havde sunget sejrssang og modtaget fansenes hyldest med rød røg og konfetti, stod der stadigvæk 0-0 i Farum-Næsby.

- Det er mega nervepirrende. Vi har gjort, hvad vi skulle, og så er det lidt underligt, at det ikke er afklaret endnu, sagde Odense Q's anfører, Tenna Kappel, der endnu engang spillede en brandkamp og med to mål sørgede for at få Odense Q på ret kurs efter en katastrofal start.

B93, der ikke havde mere at spille for, kom foran allerede efter syv minutter på et mål af Michaela Schnack, men blot to minutter efter fik Tenna Kappel udlignet, og efter et kvarters spil bragte Kamilla Ørskov Jensen Odense Q foran 2-1. I sidste minut af første halvleg øgede Julia Hansen til 3-1.

I den underholdende kamp fik B93 reduceret til 3-2 på et frisparksmål af den hollandske angriber Paola van der Veen, men Tenna Kappel fik igen skabt ro på hos hjemmeholdet, da hun elegant dirigerede bolden ind til 4-2. Kamilla Ørskov Jensen scorede til 5-2, inden der igen kom lidt uro med Paola van der Veens reducering til 5-3 på straffespark.

I det fjerne blev himlen mere og mere lilla, men tordenbygerne holdt sig under kampen fra Marienlystcentrets anlæg, så kampen blev spillet færdig til tiden. Og så var det bare at vente.