Silkeborgs tidligere førstemålmand Thomas Nørgaard har denne sommer stoppet sin aktive karriere, men ikke desto mindre har han siddet på bænken i sæsonens to første kampe i Superligaen.

Det er dog ikke, fordi Nørgaard har genoptaget karrieren. Det skyldes derimod, at Silkeborg er tyndt besat på målmandsposten, hvor unge Oscar Hedvall lige nu er truppens eneste målmand.

Ud over Nørgaard har Peter Friis Jensen også sagt farvel til klubben denne sommer, da han er taget til Vendsyssel FF, og Silkeborg har ikke hentet ny målmand - endnu.

- Vi skal have en målmand mere i truppen, og det arbejder vi på at hente, slår sportschef Jesper Stüker fast.

Thomas Nørgaard, som efter karrierestoppet er blevet målmandstræner i Silkeborg, understreger da også, at han ikke har genoptaget karrieren.

- Vi står i den situation, at det lige nu kun er Oscar, der er på kontrakt, mens vi også har en ung målmand, som har trænet med i hele opstarten, men vis situation stadig er uafklaret.

- Kent Nielsen (Silkeborg-træner, red.) har valgt, at han gerne vil have mig med på bænken, så det har jeg selvfølgelig sagt ja til.

- Men det er ikke planen, at jeg skal starte op igen som aktiv, siger Nørgaard.

Silkeborg er kommet skidt fra start i Superligaen, da oprykkerne har tabt de første to kampe med 0-3 til henholdsvis Brøndby og Horsens.

De dårlige resultater får dog ikke sportschef Jesper Stüker til at gå i panik og straks hente nye spillere.

- Det er selvfølgelig en dårlig start, og der er ting, vi skal have løftet, men det skal primært gøres med den trup, vi har nu, siger sportschefen.

- Vi har en idé om, hvilke positioner vi vil forstærke, og kan vi hente et par spillere udefra, som kan hjælpe til med at få løftet niveauet, kigger vi selvfølgelig på det.

- Det kan sagtens tænkes, at der går noget tid, før vi har truppen på plads. Kent og jeg har is i maven og er tålmodige med at få hentet de helt rigtige spillere, siger Stüker.

Cheftræner Kent Nielsen kom til klubben før denne sæson.