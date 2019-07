OKS mødte i efteråret Marienlyst i et lokalopgør i pokalturneringen og tabte relativt snævert hjemme på Okson Park. Her er det OKS-topscorer Anders Kolind, der duellerer mod en Marienlyst-kæmpe. Nu mødes de to hold i den kommende sæson i samme række. Foto Birgitte Carol Heiberg