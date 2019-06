FODBOLD: Det 21-årige midtbanetalent Moses Opondo meldes på vej til OB, skriver BT, og snart vil OB melde officielt ud om skiftet, erfarer Sport Fyn. Nordjyske har skrevet, at Opondo er tabt til en klub i Superligaens top seks.

Det er en meget dynamisk spiller, der er på vej til Ådalen og dermed lige efter træner Jakob Michelsens hovede, hvor de to 8'ere i hvert fald er to-vejsspillere på midtbanen.

- Han startede som angriber og var tæt på at få tilbudt seniorkontrakt i AaB, men blev sorteret fra som den sidste, fortæller Nordjyskes sportsredaktør Claus Jensen.

Opondo skiftede for fem år siden til Vendsyssel og har på det seneste udviklet sig med stormskridt.

- I Vendsyssel omskolede Erik Rasmussen ham til kontrollerende på den centrale midtbane og derfra blomstrede han som en stærk to-vejs spiller, tilføjer Claus Jensen.

Moses Opondo har været skadet i store dele af foråret og det kostede dyrt for vendelboerne i slutfasen og dermed også en nedrykning. Opondo gjorde det klart, at han ikke ville med ned i 1. division og fik altså muligheden for at smutte til en Superliga-klub.

Opondo er født i Uganda, men kom som fire-årig til Skagen sammen med sin mor, inden de flyttede til Aalborg. Han spillede for Bangsbo Freja, inden har som U13-spiller skiftede til AaB i 2011. Her var han en del af klubbens college.

Han har et elegant glid med bolden, et godt blik for spillet med fin fysik og så er han ganske hurtig.

OB har en del midtbanespillere, men det må forventes, at i hvert fald Mathias Greve kunne foretrække at søge nye græsgange og samtidig vil Kamil Vacek næppe komme tilbage fra Tjekkiet, hvor han har været lejet ud til Bohemians Prag.