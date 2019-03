Operationer holder TTH-profiler ude resten af sæsonen

TTH Holstebro-profilerne Peter Balling og Vignir Svavarsson har formentlig spillet deres sidste kampe i 2018/19-sæsonen.

Begge spillere har gennemgået operationer og står nu over for genoptræningsforløb. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Vignir Svavarsson har i længere tid haft problemer med knæet, og smerterne nåede til et punkt, hvor det ikke var muligt at fortsætte uden en operation af menisk og brusk i knæet.

Den islandske stregspiller stopper i klubben efter sæsonen og kan meget vel have spillet sin sidste kamp. Han er "hamrende ærgerlig" over at skulle slutte på den måde.

- Jeg har forsøgt at spille med smerterne, men det er desværre nået til et punkt, hvor det er ulideligt at spille med, og derfor var en operation en nødvendighed.

- Det er bittert, og jeg ville have ønsket en anderledes slutning i klubben, siger Vignir Svavarsson.

For Peter Balling er der tale om en operation i skulderen, efter at højre backen blev skadet under en kamp mod Aalborg Håndbold i februar.

- Jeg er utrolig ked af at skulle være ude af DM-slutspillet med denne skade. Timingen er helt håbløs, og det er bittert at skulle se med fra sidelinjen i de afgørende kampe.

- Men jeg må kigge fremad, og nu skal fokus rettes mod at komme stærkt tilbage, siger Peter Balling.

TTH sluttede grundspillet på en femteplads og tager dermed ikke point med til slutspillet.

Træner Patrick Westerholm ærgrer sig over at skulle undvære profilerne.

- Det er meget synd for Peter og Vignir, og jeg håber naturligvis det bedste for dem begge i forhold til deres genoptræning. Det er hårdt for enhver håndboldspiller at skulle gennemgå operationer, og hele holdet føler med dem.

- Nu må resten af drengene rykke tættere sammen i bussen og holde snuden i sporet. Det har de vist før, at de kan, og det bliver der brug for igen, siger Patrick Westerholm.