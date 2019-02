Onsdag bliver Wada lukket ind i russisk laboratorium

Eksperter skal mødes med russiske embedsmænd for at planlægge besøget i laboratoriet i Moskva.

Et hold af eksperter sendt fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada) skal onsdag mødes med russiske embedsmænd i Moskva for at starte processen med at indsamle data fra perioden med systematisk doping.

Wada vurderer, at det kan tage mellem dage og uger at indsamle alt materialet fra laboratoriet i Moskva.

Inspektionen af laboratoriet er en del af den aftale mellem Wada og den russiske regering, der lukker Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) ind i varmen igen efter tre års udelukkelse på grund af omfattende brug af doping.

Aftalen, der blev lavet i september, gav Rusland indtil 31. december til at fremlægge alle data fra laboratoriet, der har været lukket siden 2015, i håb om, at det vil kaste lys over tidligere dopingsager.

- Det, vi skal bruge for at udelukke eller sanktionere en atlet, er de oprindelige screeningsdata, og det kan vi få fra Moskva-laboratoriet, siger Guenter Younger, som er efterretningsdirektør i Wada.

- For at fuldføre vores sager og for at være sikker på, om vi har positive tilfælde eller ej, har vi brug for alle data, så vi har en kæde af beviser, siger han.

Køreplanen for at genoptage Rusada har hele tiden været, at russerne skulle leve op til 31 krav med afsæt i Wada-rapporten, som blev udarbejdet af den canadiske professor og advokat Richard McLaren frem mod OL i Rio i 2016.

McLaren-rapporten og andre Wada-rapporter afslørede et statstyret dopingprogram i russisk idræt fra 2011 til 2015. Dopingen nåede blandt andet et klimaks i forbindelse med vinter-OL på hjemmebane i Sotji i 2014.

I Rusland har man i hele forløbet afvist, at der var tale om statsstøttet doping, og man har tidligere ikke villet give adgang til data fra det omtalte laboratorium.

