Omstillingsdræber: B 93 øgede Middelfarts mini-krise

Dommeren overså muligvis to straffespark, men Middelfarts forsvar var stort set chanceløst mod de hurtige angribere fra B 93.

FODBOLD: Krisen i Middelfart fortsætter. Lørdag blev holdet nedsablet af et utrolig kynisk B 93-mandskab, og Middelfart har dermed ikke sejret fire kampe i træk.

Middelfart havde spillet tre kampe i træk uafgjort før lørdag, så holdet mødte ind til kampen med stor lyst til at få hentet lidt af det tabte med kun to kampe tilbage, inden oprykningsspillet bliver skudt i gang.

Middelfart lignede fra start et hold, der var beslutsomt efter at bevise, at 1. divisions-ambitionerne passer til holdets spil.

Hjemmeholdet pressede på fra start og anskaffede sig hurtigt to hjørnespark. Middelfart kom også tæt på et straffespark, da en blåbluset blev skubbet omkuld i feltet. Det lignede et straffe, og baseret på, hvor meget Middelfart-spillerne råbte op om det i minutterne efter, så var de enige.

Hvis Middelfart syntes, holdet blev snydt for et straffe ved kampens begyndelse, så vil B 93 nok insistere, at det blev udlignet efter 19 minutter, da en hvidbluset slap fri i feltet og blev nedlagt af målmand Casper Radza. Dommerne mente dog Radza havde fat i bolden, og der blev ikke fløjtet.