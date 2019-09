Omsider: Første sejr til Næsby

Trods mindre godt spil lykkedes det endelig for Næsby at hente sæsonens første sejr i 2. division.

Fodbold: På to mål af anfører Martin Lund lykkedes det omsider for Næsby i sæsonens ottende kamp at få den første sejr siden sommerens oprykning til 2. division. VSK Aarhus blev ved Vejlby-Risskov Centret i det nordlige Aarhus besejret 2-0 i lørdagens kamp.

- Det har været et langt tilløb til den første sejr, og vi er glade for, at det endelig lykkedes, siger Næsbys træner, Kristoffer Johannsen.

I flere af sæsonens første pointløse kampe har træneren rost holdets spil. I lørdagens sejr var spillet til gengæld ikke noget at råbe hurra for.

- Paradoksalt nok var det spillemæssigt den kamp, jeg har været mindst tilfreds med i denne sæson. Men det gav altså den første sejr, og det kan så fundere lidt over. Sådan er fodbold nogle gange, siger Kristoffer Johannsen.

- Vi skaber langt færre gode situationer end i de tidligere kampe, men det var også en svær bane at spille på. Men vi stod fornuftigt på banen, opsummerer Kristoffer Johannsen.

Næsby kom foran efter en halv time på et straffespark sat ind af Martin Lund.

- Vi opsnappede en fejlaflevering og kom ind i feltet til en situation, som førte til straffe, siger Kristoffer Johannsen.

VSK Aarhus havde flere chancer og spilovertag, og i første minut af anden halvleg fik hjemmeholdet en stor chance. Men Næsby fik 20 minutter før tid scoret til 2-0 med Martin Lund som afslutter, efter at Næsby havde presset bolden ned mod baglinjen.

- I det sidste kvarter havde vi nogenlunde styr på kampen, siger Kristoffer Johannsen.

Med sejren er Næsby nu væk fra sidstepladsen og har fire point for otte kampe. Næste opgave er på lørdag hjemme mod Thisted.

- At vi nu har fået den første sejr, tager et tryk af skuldrene. Det kan forhåbentlig give os et godt afsæt til de kommende kampe, siger Næsby-træneren.