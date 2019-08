Ombejlet FCN-spiller er smigret over interesse fra AGF

28-årige Mikkel Rygaard er gået fra at være en profil for FC Nordsjælland i sidste sæson til en rolle som indskifter i denne sæson.

Søndag erfarede TV3 Sport, at superligaklubben AGF er meget interesseret i at hente Rygaard i det igangværende transfervindue, og at klubberne forhandler om et skifte.

Mikkel Rygaard bekræfter, at der er interesse fra AGF, hvor han kan blive forenet med sin tidligere træner David Nielsen.

- Jeg kender til interessen fra AGF, og det er en stor klub, der sagtens kunne være interessant for mig. Jeg kender David, så den mulighed vil jeg da gerne hjem og tygge på, hvis det er.

- Men jeg har også hørt om interesse fra andre. Jeg er smigret over de tilbud, der er til mig i Superligaen, siger Mikkel Rygaard og fortsætter:

- Jeg har en alder, hvor jeg søger efter spilletid, og om det bliver i FC Nordsjælland eller andre steder er lidt underordnet.

FCN-træner Flemming Pedersen kan sagtens forstå, at Mikkel Rygaard savner spilletid, men han håber at holde på sin nuværende trup.

- Jeg forstår udmærket, at Rygaard gerne vil have mere spilletid, og det har vi også snakket om, siger Flemming Pedersen.

- Øverst på min ønskeliste står, at vi holder på vores nuværende trup. Men skulle vi sælge en spiller, eller hvis nogen vil væk, bliver det ikke mig, der stopper det.

Mikkel Rygaard kom til FC Nordsjælland fra Lyngby i februar 2018.