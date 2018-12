Olympisk mester kører om DM på cykelbanen i Odense

Cykling: En fynsk olympisk mester er toppen af kransekagen, når der torsdag aften er stort program med DM i omnium og sprint på Thorvald Ellegaard Arena, som er det officielle navne for Odense Cyklebane.

Lasse Norman Hansen, der vandt OL-guld i London i 2012 og bronze ved OL i Rio fire år senere, stiller til start ved torsdagens DM i omnium. På ovalen i Odense skal den 26-årige fynbo dyste mod blandt andre Casper Von Folsach, Julius Johansen og Niklas Larsen samt talenter som Oliver Wulff, Matias Malmberg, fynske Frederik Thomsen og Robin Skivild.

Sidste år vandt Lasse Norman Hansen sølv ved DM, der blev vundet af Frederik Rodenberg.

Hos kvinderne kan nogle af Danmarks bedste baneryttere også opleves i Odense torsdag aften.

- De to World Cup-ryttere Julie Leth og Trine Schmidt er favoritter, men fynske Amalie Winter Olsen har klart ambitioner om at drille dem, og en medalje er ikke umuligt, siger Claus Rasmussen, formand for Cykling Odense.

Omnium er banecyklingens mangekamp, hvor der dystes i fire discipliner: Scratch, tempokørsel, udskilningsløb og pointløb.

Desuden afvikles der torsdag aften DM i sprint, hvor der skal findes en ny dansk mester. Den regerende danske mester William Rimkratt-Milkowskier på træningsophold i Schweiz.

I fraværet af sidste års mester er Cykling Odenses unge nykårede danske mester i U19, Tobias Aagaard, blandt favoritterne sammen med Tim Bendtsen fra DBC.

DM-programmet begynder med første afdeling i omnium klokken 18, og så køres der rundt og rundt de næste fire timer med masser af cykelløb. Det koster 50 kroner at komme ind og se rytterne køre i Thorvald Ellegaard Arena.