Olympias julestævne byder på danseshow og professionelle nummerpiger: - Vi går all in anden juledag

- I Olympia begynder vi at være på toppen igen. Derfor går vi også all in anden juledag. Der bliver en masse show. Koste hvad det koste vil. Heldigvis har vi også mange frivillige, siger han.

BOKSNING: Torsdag, fredag og lørdag bliver Bolbro Hallen forvandlet. Old Boys-holdet får bokseringen på plads, og andre frivillige får hallen i rette stemning til bokseklubben Olympias årlige julestævne anden juledag. Et stævne, hvor der i år også bliver fejret 100 års jubilæum. Derfor byder det traditionsrige julestævne også på nye initiativer. Det fortæller træner og bestyrelsesmedlem i klubben - Mohammed Ali.

Sommerfugle og hårde kampe

Der kommer seks Olympia-boksere i ringen. Det er Mads Gdahl, Mads Hansen - kendt som "Flameboy" - Frederik Gram, Noah Lillebæk, Jack Jensen og Oliver Knipfer. De resterende boksere på aftenen vil blive hentet udefra. Det fortæller Mohammed Ali, der beskriver bokserne som "de bedste af de bedste i klubben".

- Det er de fire, der har skabt resultaterne. Vi har valgt dem, fordi de er struktureret og disciplineret. De skal være klar, og det er de. Jeg forventer ikke seks ud af seks mulige sejre til Olympia. Jeg håber selvfølgelig, at de alle seks vinder. Men vi matcher dem hårdt, siger han.

Hvem modstanderne bliver, er der dog ikke helt styr på endnu. Det økonomiske aspekt mangler stadig at falde på plads. Men det er tæt på, lyder meldingen fra træneren.

- Jeg er næsten sikker på, at det bliver svenskerne. Vi har haft hyret dem to år i træk, siger han og fortæller, at sommerfuglene i maven er begyndt at flyve rundt.

- Når man først ser modstanderne, så kører det. Man er nervøs lige indtil. Og man får ikke meget søvn op til.