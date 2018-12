Olympia sender seks boksere til Vestjysk Box Cup: Deltagere til klubbens julestævne skal findes

BOKSNING: Fredag drager seks boksere fra bokseklubben i Odense - Olympia - til Holstebro for at deltage i Vestjysk Box Cup. De skal kæmpe i ringen for at vinde, men det er mest af alt også en tur, der skal vise, hvem der skal bokse til klubbens julestævne anden juledag.

- Vi har ikke udtaget nogle af vores boksere til julestævnet endnu, så det bliver spændende at teste dem og se, hvordan de klarer sig. Vi har selvfølgelig fastsat os på et par navne, siger Mohammed Ali, klubbens træner, og tilføjer:

- Det er vores 100 års jubilæum, så det er vigtigt, at det er de bedste.

De seks boksere, der skal i ringen i Holstebro i weekenden, er Marcus Nei-Sjölund på 40 kilo, Noah Lillebæk på 46 kilo, Jack Jensen på 50 kilo, Saim Ali på 60 kilo, Mads Gdahl på 75 kilo i mellemvægtsklassen og supersværvægteren Frederik Gram. Fra træneren er der store forventninger til weekendens stævne.

- Jeg forventer rigtig meget. De har været rigtig gode. Det bliver spændende, siger han.