Olympia om dopingsag: Bokseren prøvede forgæves

Mohammed Ali var selv en stærk fighter og har masser af erfaring fra ringen. Som efterhånden rutineret formand, der her er fotograferet i den lidt over 100-år gamle klubs lokaler i Adamsgade, er der lige nu brug for andre egenskaber i en sag, som indirekte har ramt klubben. Arkivfoto: Vibeke Volder

BK Olympias formand Mohammed Ali oplyser til Sport Fyn, at bokseren efter kampen i Randers i to en halv-tre timer forgæves prøvede at afgive urinprøve. Han tilbød så at afgive blodprøve, men det var der ikke udstyr til. - Men bokseren skulle være blevet, indtil der var afgivet urinprøve, i stedet for at tage hjem, siger formanden.

Boksning: Der kommer hele tiden nye oplysninger frem i sagen om den Odense-bokser, der nu er hovedperson i en dopingsag - efter en kamp i slutningen af marts i Randers, hvor Anti Doping Danmark kom forbi. Formanden for DABU, Lars Brovil, oplyste mandag til Sport Fyn, "at der ikke i første omgang var afsløret et dopingmisbrug, men sagen var rejst af Anti Doping Danmark, fordi den pågældende bokser ikke ønskede at stille op til den ønskede dopingtest i Randers i slutningen af marts". Nu siger Olympias formand Mohammed Ali, at bokseren vitterligt prøvede at afgive en urinprøve: - Jeg sidder nu med sagens akter, og det fremgår tydeligt, at bokseren prøvede at tisse, men efter to-en-halv til tre timer opgav han. Han tilbød at afgive en blodprøve, men kontrollanterne afslog med den begrundelse, at de ikke havde udstyret til det, siger Mohammed Ali til Sport Fyn. - Bokseren drak tre liter vand for at få gang i det, men jeg kender selv til fra min aktive karriere, at det kan være svært at afgive en urinprøve, uanset hvor meget man drikker, fordi man er dehydreret, og efter en kamp skal vandet jo først gennem kroppen, og det kan tage lang tid. - Men bokseren skulle naturligvis være blevet i Randers, om det så havde taget 10 timer, for at opfylde kravet om en urinprøve. Nu afventer vi, hvad der sker. Der kommer helt sikkert en form for sanktion, men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til længden, siger Mohammed Ali.

Da BK Olympia forrige maj fyldte 100 år, holdt formand Mohammed Ali en brandtale. Nu skal der tales med andre bogstaver i disse dage, hvor alle kampboksere får repeteret reglerne omkring en dopingkontrol. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg

Mandag udtalte DABU-formand Lars Brovil, at "bokseren ikke havde ønsket at stille op med den begrundelse, at hans klubs transport mod Odense skulle starte, eller fordi han ikke ønskede det": - Det har jeg godt læst i avisen, men når testen ikke gennemføres, kan det jo også omtales på den måde. Men jeg er glad for, at bokseren i hvert fald prøvede så længe, som han gjorde det, siger Olympias formand om DABU-chefens udtalelser. DABU-formanden tilføjede mandag: - Uanset, hvad der er den reelle begrundelse i sådan et tilfælde, er det dybt ærgerligt og beklageligt, fordi det så sætter en række mekanismer i gang, sagde Lars Brovil. Sport Fyn bragte den løbende sag frem mandag og skildrede, hvordan klubben BK Ringen havde henvendt sig til bokseunionen, fordi man ville gøre opmærksom på, at den pågældende bokser ikke længere var medlem af BK Ringen, da han i slutningen af marts - efter en boksekamp i Randers - blev bedt af dopingkontrollen om at aflevere en prøve. I den første henvendelse fra unionen blev det omtalt, at bokseren skulle være medlem af BK Ringen. - Jeg skal beklage dybt, at BK Ringens navn blev involveret. Og her i BK Olympia vil vi straks fra bestyrelsens side indskærpe over for alle boksere, at de skal gennemføre en krævet urinprøve, uanset hvor længe den varer, siger Mohammed Ali fra klubben i Adamsgade i Odense.