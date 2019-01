Olympia banker nytåret ind med Viking Box Cup: - Jeg forventer god holdånd og guldmedaljer til halvdelen

Boksning: I weekenden tager bokseklubben Olympia til Nørresundby for at deltage i nytårsstævnet Viking Box Cup. Det er Lindholm Bokseklub, der står for arrangementet, der også tiltrækker boksere fra udlandet.

Den fynske bokseklub med base i Odense stiller med syv boksere. Det fortæller Mohammed Ali, der er træner i klubben.

- Frederik Gram er med. Han har ikke været i ringen på grund af manglende modstandere et par gange, så vi håber, han kommer i kamp, siger han.

Udover supersværvægteren skal Noah Lillebæk på 48 kilo, Sein Ali på 52 kilo, Jack Jensen på 56 kilo, Oliver Knipfer på 60 kilo, også i ringen. Også senior elitebokserne Jonas Sjøgren på 75 kilo og Zakaria Hodayfa på 60 kilo skal med.

Finalerne bliver afviklet søndag. Træneren har en tiltro til, at der kommer til at falde guld af til Olympia-boksere.

- Jeg forventer god holdånd og guldmedaljer til halvdelen af Olympia-bokserne. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, siger Mohammed Ali.