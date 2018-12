Søndag fik AaB's Jores Okore sit tredje røde kort i 2018. Det skete efter to gule kort i første halvleg af superligaopgøret mod AC Horsens.

Efterfølgende scorede udeholdet fra Horsens to mål i anden halvleg og vandt 4-2 i Aalborg.

- Det er ikke så godt. Det er ærgerligt, at vi tabte kampen, og jeg er ked af, at det skete på bekostning af mit røde kort, siger Jores Okore.

Jores Okore fik også rødt kort i kampen den 2. april mod Brøndby samt mod AGF den 21. oktober.

Forsvarsspilleren erkender, at det er for mange udvisninger. Men han mener ikke selv at kunne gøre mere for at undgå dem.

- Jeg går jo ikke efter at få rødt kort hele tiden. Nogle gange sker det, og så tager jeg det, som det er.

- Jeg kan ikke gøre så meget anderledes, siger han.

I søndagens opgør fik Okore sit første gule kort for brok efter et straffespark til Horsens, mens det andet var for en tackling på kanten af AaB's felt.

Derfor mener han dog ikke, at det første kort skulle have være undgået.

- Jeg føler ikke, at straffesparket er berettiget, og når man føler sig bortdømt, så er det svært ikke at brokke sig over det, siger Jores Okore.

I den indeværende superligasæson er det kun Esbjergs Agus Garcia, der ud over Jores Okore er udvist to gange indtil videre.

Forsvarsspilleren har i alt fået fire røde kort i sine 115 superligakampe.