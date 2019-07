Officielt solgt: OB får fire millioner for Casper Nielsen

FODBOLD: Som afsløret i Sport Fyn har Casper Nielsen og OB i nogen tid forhandlet med Racing Union Saint-Gilloise fra Belgien og nu er transferen officiel, meddeler OB.

Ekstra Bladet mener at vide, at OB får fire millioner kroner for midtbanespilleren, der i sidste sæson var med til at splitte mange forsvar, men selv scorede han kun tre mål i løbet af sæsonen. Men i sine to og et halvt år som OB-spiller har Casper Nielsen spillet 77 kampe, scoret syv mål og lavet otte oplæg, siden han kom fra Esbjerg.

- Casper er en succeshistorie for os som klub. Jeg synes, at vi sammen med Casper har gjort ham til en mere komplet spiller, og en spiller der i sin tid som OB-spiller har taget et skridt op, og nu befinder sig på en højere hylde, end da vi hentede ham i Esbjerg. Casper har haft et ønske om at prøve sig af i udlandet, og når vi sammen med Saint-Gilloise har fundet frem til en aftale, som både vi og Casper er tilfredse med, så vil vi ikke stå i vejen for ham, og vi ønsker ham held og lykke med karrieren i Belgien og siger tak for en rigtig fin indsats i OB-trøjen, siger sportsdirektør Jesper Hansen i en pressemeddelelse.

For Casper Nielsen selv har tiden i OB også været en, han husker tilbage på med glæde, men samtidig ser han også frem til det næste kapitel, der nu venter ham i den belgiske hovedstad.

- Det er svært at tage afsked med OB, for der skal ikke være nogen tvivl om, at min tid i OB har været rigtig god, og det er en tid, jeg vil huske tilbage på med glæde. Jeg har følt mig hjemme - både i klubben og i byen. Derudover har jeg udviklet mig i min OB-tid, og jeg føler helt afgjort, at jeg er blevet en bedre spiller. Det er en fantastisk klub, og jeg kommer til at savne fansene, holdkammeraterne, trænerne og alle de andre folk i klubben, og jeg håber på, at det her bliver et på gensyn - og ikke et farvel til OB.