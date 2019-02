Officielt: Zohore skifter til Cardiff

ALKA Superliga-klubben OB har solgt angriberen Kenneth Zohore til den belgiske klub Kortrijk, men det er ikke her, den tidligere Brøndby- og FC København-spids skal slå sine folder.

Zohore udlejes således med det samme til den engelske Championship-klub Cardiff.

- Jeg har haft det rigtig godt i OB, og jeg har udviklet mig helt vildt i det seneste år. Det betyder, at jeg føler mig klar til at tage et nyt step i min karriere, siger Zohore til OB's hjemmeside.

- Både fysisk og mentalt er jeg blevet langt stærkere i min tid i OB, hvor alle har budt mig velkommen og hele tiden været der for mig. Det har betydet meget for mig, at jeg har fået så stor opbakning fra både klubben, holdkammeraterne, trænerne og fansene, for jeg har hele tiden haft fornemmelsen af, at der er nogen, der har haft min ryg. Jeg har godt vidst, at jeg var på et tidspunkt i min karriere, hvor det var nu eller aldrig, og med den tillid jeg har fået i OB, har jeg kunnet tage nogle store skridt. Kent har virkelig været der for mig, og han har vidst, hvad jeg havde brug for fra første dag, og nu er det på tide, at jeg skal stå på egne ben, og vise hvor meget stærkere, jeg er blevet, lyder det fra Zohore.

Både Kortrijk og Cardiff ejes af den malaysiske forretningsmand Vincent Tan.

**SE TRANSFERDEADLINE PÅ TV3 SPORT 1 OG VIAPLAY I AFTEN KL. 18.00\.**