Officielt: OB-forsvarer rykker til Norge i jagt på spilletid

Den fynske forsvarsspiller Mikkel Desler skifter til Haugesund i den bedste norske fodboldrække.

OB oplyser onsdag på klubbens hjemmeside, at 24-årige Desler tiltræder i Haugesund med øjeblikkelig virkning, efter at han er røget ud på bænken i Odense-klubben.

- Mikkel haft et ønske om at få mere spilletid og om at spille fast.

- Derfor ville vi ikke stå i vejen for ham, da Haugesund kom med en forespørgsel om at købe Mikkel, siger sportschef Jesper Hansen til klubbens hjemmeside.

Mikkel Desler har spillet 121 kampe for førsteholdet i OB, og i 2016 var han en del af det danske U23-landshold ved OL i Rio.

På det seneste er Desler blevet overhalet af Ryan Johnson Laursen på højrebacken i OB.

- Det er en speciel dag for mig. Jeg har været OB-spiller, siden jeg var 11 år, så det er selvfølgelig noget underligt noget at skifte væk fra OB.

- Det er vanvittigt mange år, og jeg har haft en rigtig god tid i klubben. Men jeg er kommet til et punkt i min karriere, hvor jeg har brug for at spille fast, siger Mikkel Desler.

Den norske sæson skydes i gang i næste uge. Haugesund sluttede i sidste sæson på fjerdepladsen i Eliteserien.